شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: المشاركة بقمة العشرين تعزز دور المملكة والان نبدء بالتفاصيل

توقع رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، أن تسفر مشاركة سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قمة مجموعة دول العشرين بوينس آيرس في الأرجنتين، التي اختتمت أعمالها أمس الأول، عن تفاهمات اقتصادية مستقبلية لها آثارها على توجهات الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أنها تُعزّز من علاقات المملكة مع الدول الصديقة المشاركة، وتُبرز في نفس الوقت دور المملكة المحوري والمؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي.

وقال: إنها مشاركة مُتميزة وحضور مُشرف عزّز من دور المملكة الفاعل والمؤثر في مناقشة القضايا الاقتصادية الملحة على جدول الأعمال العالمي.

وأكد الخالدي، الدور المحوري والرئيس، الذي أصبحت تلعبه المملكة في تحقيق التوازن العالمي سواء من الناحية الاقتصادية، كونها تنطلق من سياسة متوازنة؛ حيث الاعتدال في أسعار النفط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء، أو من الناحية السياسية بما تتمتع به من ثقل راسخ ومكانة كُبرى ليس في العالمين العربي والإسلامي فحسب، بل في العالم أجمع.

وقال الخالدي، (إن المملكة تشكل رقمًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه على المستوى السياسي أو الاقتصادي)، مشيرًا إلى أن المملكة عزّزت من مكانتها في الاقتصاد العالمي بُحسن إدارتها لجملة المتغيرات، التي تعرض لها العالم منذ بداية الألفية وحتى وقتنا الحالي، وما تمتلكه من مقومات سواء نفطية أو صناعية أو ما هي بصدد تطويره الآن وفقًا لرؤية 2030م، حيث إفساح المجال لقطاعات التقنية الحديثة والسياحة وغيرهما من القطاعات الحديثة.

ولفت إلى أن المملكة تحتل المرتبة الـ17 من بين اقتصاديات دول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها تقع ضمن أقل دول العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الخالدي، إلى أن مشاركة المملكة بشكل عام في قمة العشرين إنما تأتي تعبيرًا عن تلك القناعات والمنطلقات الرئيسة للمملكة في محيطها العالمي؛ حيث نمو الاقتصاد العالمي والمحافظة على استقراره بما يحقق مصالح جميع البلدان والشعوب.