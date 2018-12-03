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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخرجات الصناعة المحلية يزيد من تنافسيتها والان نبدء بالتفاصيل
اندماج المصانع يسهم في تقوية القدرة الإنتاجية والتنافسية (اليوم)
اندماج المصانع يسهم في تقوية القدرة الإنتاجية والتنافسية (اليوم)
وقال المختصون إن كثيرا من المصانع المحلية لديها في الوقت الحالي خطوط إنتاج مماثلة في المنتج أدت إلى خلق علاقة تنافسية سلبية بين هذه المصانع وليست تكاملية كما تحتاجه الأسواق في الوقت الراهن.
وأكدوا أن اندماج تلك المصانع بإشراف حكومي له أثر بالغ في تقليل تكاليفها التشغيلية ورفع معدل جودة منتجاتها، وكذلك يساهم في تقوية القدرة التنافسية فيما بينها للخروج بالمنتج الوطني من الأسواق المحلية إلى العالمية، مشيرين إلى أنه يجب تشجيع المستثمرين على تأسيس مصانع ذات قيمة مضافة في منتجاتها بدلا من تكرار تصنيع نفس المنتجات.
وأشار المختصون إلى الحاجة لتكامل من جهات التشريع الحكومية والقطاعات المستخدمة لمنتجات وخدمات القطاعات الصغيرة للخروج بمشروع وطني مستدام يؤمن التمويل للمشاريع الواعدة، وضمان توطين الصناعات والخدمات والمنتجات للوصول إلى أقصى مرحلة ممكنة من الاكتفاء المحلي وتحقيق استدامة للصناعات ودفع عجلة الاقتصاد وتوليد الوظائف في ظل وجود الإمكانات والموارد.
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