«أوبك» تستهدف استقرار الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إن هناك فرقاً فنية تعمل على خفض مستوى الإنتاج اللازم.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس الأحد عن المزروعي قوله في فيينا: «أنا متفائل بأننا سنصل إلى حل واتفاق جيد، لخفض الإنتاج، لضمان محافظتنا على استقرار السوق». مضيفاً، نحن لا نستهدف السعر، إننا نستهدف استقرار السوق». (د ب أ)