تغطية اكتتاب بحريني 5 أضعاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البحرين: ”الخليج 365”

جاءت نتائج الطرح الأولي للاكتتاب العام في شركة «إي بي إم تيرمينالز البحرين» قوية حيث شهد الاكتتاب البالغ قيمته 11.880 مليون دينار بحريني إقبالاً كبيراً سواء من جانب المؤسسات المحلية والإقليمية أو الأفراد على حد سواء، مما أسفر عن تغطية الاكتتاب 6.8 ضعف لفئة المؤسسات وتغطية الاكتتاب 2.2 ضعف لفئة الأفراد، مما نتج عنه تغطية إجمالي حجم الاكتتاب 5.4 ضعف. وتأتي هذه النتائج بعد حصر نماذج طلبات و مبالغ الاكتتاب بصورة أولية. تم هيكلة الطرح الأولي للاكتتاب العام مع تخصيص 70% من الأسهم المعروضة إلى مستثمري المؤسسات، بينما تم تخصيص 30% من الأسهم لمستثمري الأفراد.

تم الاكتتاب في 97.4 مليون سهم وهو يمثل 64.3 مليون دينار بحريني من قبل فئتي الأفراد والمؤسسات مما نتج عنه تغطية إجمالي حجم الاكتتاب5.4 ضعف. حيث تم استلام طلبات اكتتاب في 85.6 مليون سهم وهو يمثل 56.5 مليون دينار بحريني من فئة المؤسسات، بينما تم استلام طلبات اكتتاب من فئة الأفراد في إجمالي 11.8 مليون سهم، بما يمثل 7.8 مليون دينار بحريني.