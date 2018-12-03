الطقس ينعش الوجهات الترفيهية المفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

يشهد العديد من الوجهات والحدائق الترفيهية المفتوحة في الإمارات، إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والسياح من مختلف الجنسيات، وذلك بهدف الاستمتاع بمجموعة واسعة من العروض والفعاليات الخاصة، للاحتفال باليوم الوطني ال 47 للإمارات، إذ تعتبر الوجهات المفتوحة أبرز وجهات السياح والزوار، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة أحوالاً جوية مناسبة للعائلات ولقضاء أوقات خارج المراكز التجارية المغلقة.

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن أبرز العروض الترويجية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني والتي بدأت منذ الجمعة وتمتد حتى الاثنين، بما يتيح للزوّار والمقيمين، فرصة الاستمتاع بالعديد من التجارب بصحبة الأصدقاء والعائلة خلال هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

ويقدم العديد من الواجهات الترفيهية المفتوحة في دبي، مثل: سيتي ووك ولامير وآوتليت جبل علي، وغيرها، عروضاً مختلفة لجذب الزوار والسياح المقيمين والوافدين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الكبيرة في دبي، وقد شهدت هذه الواجهات اكتظاظاً منذ يوم الجمعة، ويستمر الإقبال عليها على مدار أيام الإجازة الخاصة باليوم الوطني.

ومن أبرز العروض التي قدمتها هذه الوجهات، عروض الألعاب النارية المميزة، إذ تقدم لامير الواقعة على شاطئ جميرا 1 بدبي، فعاليات متنوعة تشمل عروضاً نارية وموسيقية، بالإضافة إلى تصوير عمل فني بطول 7 أمتار على شاطئ لامير.

كما يحظى المقيمون في دولة الإمارات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية، بفرصة دخول حديقة الألعاب المائية وايلد وادي، بأسعار مخفضة إلى جانب امتيازات أخرى، كما يمنح دبي باركس آند ريزورتس خلال عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني، المزيد من الترفيه من خلال عرض مميّز، يتيح لحاملي تذكرة دخول أي من المنتزهات مثل: ليجولاند دبي، أو موشنجيت دبي، فرصة الحصول على تذكرة دخول إضافية بأسعار مخفضة.

من جهة أخرى شهدت الحدائق العامة أيضاً، اكتظاظاً بالزوار الذين استغلوا الأجواء المميزة لدبي في الوقت الحالي، للخروج بعائلاتهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، الأمر الذي ساهم في نمو الإقبال على هذه الحدائق بنسب كبيرة بالمقارنة مع الأسابيع التي سبقتها.

كما تحتفل القرية العالمية أحد أضخم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، باستضافة كبرى البرامج الاحتفالية باليوم الوطني ال47 لدولة الإمارات.

المراكز التجارية

تسعى المراكز التجارية المغلقة، إلى المنافسة على جذب واستقطاب الزوار والسياح في أيام عطلة العيد الوطني، وذلك للاستفادة من الإقبال الكثيف من مختلف الجنسيات، إذ يقدم العديد من المراكز التجارية بدبي، فعاليات ترفيهية وعروضاً تخفيضية على منتجات عديدة، من أجل إغراء وجذب المستهلكين والزوار.

وتحتفي مراكز تسوق ماجد الفطيم، باليوم الوطني ال 47 لدولة الإمارات، عبر مجموعة من العروض التراثية والفعاليات المتنوعة المناسبة لجميع أفراد العائلة، إذ يقدم مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة وغيرها العديد من الفعاليات.

من جهته، يستضيف دبي مول، مجموعة من النشاطات الاحتفالية، من بينها عروض اليولا الشعبية، وأنشطة الحرف اليدوية المحلية، مثل رسم الحناء وعرض حي لفنون الخط وعروض عن حصاد اللؤلؤ، إلى جانب الاطّلاع على «معرض عام زايد» الذي تُقيمه مؤسسة وطني الإمارات.