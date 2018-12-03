«الأخضر» يصبغ الأسهم الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس الأحد، وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 1.84% ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، فيما لم تكن ارتفاعات المؤشر الكويتي كبيرة نتيجة للتباين في اتجاه القطاعات والأسهم، حيث ارتفع بنسبة 0.03% ليقفل عند مستوى 5110.90 نقطة، أما مؤشر السوق البحرينية فارتفع بنسبة 0.13% ليقفل عند مستوى 4417.92 نقطة بدعم انحسر على أسهم البنوك،وارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.24% ليقفل عند مستوى 1332.07 نقطة.

البحرين

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات أمس بدعم من الأسهم البنكية.

حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملاته عند مستوى 1332.07 نقطة كاسباً بواقع 3.26 نقطة أو ما نسبته 0.24%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.07 مليون سهم بقيمة 275.05 ألف دينار.

عمان

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات الجلسة مدعومة من كافة قطاعاتها وسط تعاملات ضعيفة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.86 نقطة وبنسبة 0.13% ليقفل عند مستوى 4417.92 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 848.3 ألف ريال نفذت من خلال 260 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسهم 4 شركات واستقرار أسهم 7 شركات.

السعودية

ارتفعت الأسهم السعودية وحققت مكاسب قوية خلال تعاملات جلسة أمس مدعومة من كافة القطاعات والأغلبية العظمى من أسهم السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 142.03 نقطة أو ما نسبته 1.84% ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 130.5 مليون سهم بقيمة 3.22 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 167 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.

الكويت

حققت السوق الكويتية في التعاملات مكاسب طفيفة في ظل انقسام قطاعاتها بين رابح وخاسر مع استمرار حالة الانتقائية والتحفظ في عمليات الشراء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 1.69 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5110.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 77.77 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 3285 صفقة.