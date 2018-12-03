200 شركة سويسرية في الإمارات تستفيد من المبادرات الحكومية والتحفيزية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مايا تيسافي السفيرة السويسرية المعتمدة لدى الإمارات أن المبادرات الحكومية والمحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا هي محل ترحيب من قبل المستثمرين السويسريين وخاصة القرار المتعلق برفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في القطاعات والشركات الوطنية إلى 100% ومنحهم إقامات طويلة الأمد، ويعزز ذلك الثقة بالاقتصاد الحر في الإمارات ويفتح أبوابا أوسع أمام المستثمرين السويسريين لفتح استثمارات جديدة لهم على أراضي الدولة.

أضافت تيسافي في تصريحات ل ”الخليج 365”: تمنح الإمارات المستثمرين السويسريين إطارًا جاذبًا جدًا للاستثمار، وتستفيد معظم الشركات السويسرية على مختلف أحجامها كالشركات الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الجنسيات من المناطق الحرة المتعددة في الدولة لاستثمار وبناء مصانع جديدة لها خاصة في قطاعات الأغذية والمراكز اللوجستية، ومرافق التدريب والمكاتب الإقليمية الكبيرة. حيث اختارت أكثر من 200 شركة سويسرية الإمارات لتكون بوابة لها لتأسيس أعمال لها والانطلاق منها إلى دول المنطقة نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة وبوابة عبور لدول الجوار، وما تتميز به من بنى تحتية وتنظيمية وتشريعية وتسهيلات استثمارية واقتصادية.

وأشارت تيسافي إلى أن الشركات السويسرية توفر 11 ألف فرصة عمل في الإمارات، ومن مميزات المناطق الحرة أنها لا تفرض قيوداً استثمارية في التملك الحر على الشركات الأجنبية بخلاف بقية المناطق غير المشمولة ضمن المناطق الحرة، التي تسمح بنسبة تملك أجنبي لا تتجاوز 49% مقارنة مع النسبة الباقية 51% للمواطنين أو الخليجيين والذي قد يحد من توسع وانتشار الشركات السويسرية في المناطق غير الحرة، ويوجد أكثر من 20 بنكاً سويسرياً في الإمارات.

وفي ما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الطرفين، قالت تيسافي: ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسويسرا خلال العام الماضي 2017 إلى 51.4 مليار درهم «14 مليار دولار»، وبذلك تكون الإمارات الشريك التجاري الأول على مستوى دول المنطقة لسويسرا، وكل المؤشرات والدلائل تشير إلى نموه خلال العام الجاري لما تمثله الصناعات السويسرية مثل التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة المتجددة والسياحة.

وأوضحت تيسافي: في ما يتعلق بأفراد الجالية السويسرية فقد وصل عددهم إلى حوالي 3 آلاف شخص وهم بذلك يشكلون الجالية السويسرية الأكبر في الدول العربية، ومن المرجح ارتفاع عددهم خلال السنوات المقبلة نظرا لما يوفره اقتصاد الإمارات من محفزات ومحركات للنمو والتوسع بالنسبة لأعمال المستثمرين السويسريين، مشيرة إلى أن معظم أبناء الجالية السويسرية في الإمارات يقيمون في دبي، فيما وصل عدد الزوار الإماراتيين إلى سويسرا في العام 2017 حوالي 138 ألفاً، مؤكدة أن السياحة الطبية والعلاجية تعد المقصد الأهم بالنسبة للزائر الإماراتي إلى سويسرا. وقالت تيسافي: تخطت قيمة الاستثمارات السويسرية في الإمارات حاجز 73.4 مليار درهم «20 مليار دولار»، والأرقام تتزايد باطراد وبذلك تكون سويسرا من بين أكبر عشر دول تستثمر في الإمارات.