«أبل» تحذف 700 تطبيق صيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية عن قيام شركة «أبل» بحذف 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني «آب ستور» خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون حذفت هذه التطبيقات بسبب قيام مطوريها بإدراج إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من «أبل».

كانت «أبل» قد حذرت المطورين في أوائل 2017 من إدراج تحديثات لتطبيقاتهم المطروحة على «آب ستور» بدون ترخيص من الشركة. وتضم قائمة التطبيقات التي تم حذفها محركة بحث وخرائط «سوجو» وتطبيق التسوق عبر الإنترنت «بيندودو» وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية «توجو كار».

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها الشركة الأمريكية للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين التي تقدم فيها خدمة «آب ستور» مختلفة تماماً عن الخدمة المتاحة في أغلب دول العالم الأخرى.

وكانت «أبل» قد حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين «آب ستور» عدة آلاف من تطبيقات القمار غير القانونية في أعقاب انتقادات شديدة لها من جانب وسائل الإعلام الرسمية في الصين.

في الوقت نفسه تمثل السوق الصينية حوالي 40% من إيرادات خدمة «آب ستور» في أبل بحسب تقديرات مؤسسة «ماكواري ريسيرش». (د ب أ)