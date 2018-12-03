منافسة شرسة بين السيارات التقليدية والكهربائية في «لوس أنجلوس الدولي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس: ”الخليج 365”

تستضيف ولاية لوس أنجلوس، أكبر معرض للسيارات، بمشاركة كبرى شركات صناعة السيارات، وكذلك بعض الشركات الناشئة، للكشف عن مجموعة من السيارات الحالية والمستقبلية، وسط منافسة شديدة مع السيارات الكهربائية، إضافة إلى تنافس الشركات الكبرى حول المستقبل «الافتراضي والواقعي»، حيث تتنافس الشركات العالمية في عقر دار «تسلا».

ويغيب كارلوس غص «المتهم في قضايا فساد» عن الفعاليات؛ حيث كان من أبرز المشاركين في أي معرض دولي للسيارات. ومن أبرز ماركات السيارات المشاركة في المعرض «تويوتا» التي ستأخذ الزوار إلى عالم افتراضي، إضافة إلى نموذج آيكونا نوكليوس، وتعرض هيونداي جينيسوس جي 90 الفارهة طراز 2020، وفيات X 500 الإيطالية، وفورد رانجير إف إكس 4، ومحاكاة فورد للفضاء ب«جي تي 9»، وكشف «فورد» تصميم الفئة 10 من لينكولن.

وستشارك كيا بسيارتها من طراز E V المقرر تداولها رسمياً في 2019 في المعرض ذاته، وتيلورايد «إس يو في» الفارهة.

وتشارك «شيفروليه كورفيت زد آر 1»، وكذلك سيارة نيو مازدا 3، التي سيتم الإعلان عنها عام 2019 المقبل، أما سيارة جيب جلادياتور فسيتم إطلاقها في الربع الثاني من عام 2019.

ومن ضمن السيارات المشاركة في المعرض العالمي سيارة «بي إم دابيلو إكس 7»، التي سيتم الإعلان عنها في مارس من عام 2019. وفي صيف 2019 ستظهر سيارة بورش ماكان، وهي واحدة من السيارات التي تشارك في معرض لوس أنجلوس.

وتشارك شركة بويتون بسيارتها من طراز كي بايت، التي قُرر طرحها في الأسواق في العام 2021. أما سيارة ريفيان «آر 1 إس» المشاركة في الحدث ذاته، فسيتم إطلاقها بحلول 2020 أو 2021.