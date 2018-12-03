شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: «أوبك» تعزز استقرار السوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن «أوبك» تعزز استقرار أسواق النفط.
وقال الفالح عبر «تويتر»: خلال لقاء في بوجوتا بماريا فرنندا سواريز، وزيرة الطاقة والمعادن في كولومبيا، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، بالذات في مجال الطاقة، وأوضحت لها أن نتائج اتفاقية التعاون داخل»أوبك» تعزز استقرار أسواق النفط، ما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم الاقتصاد العالمي.
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