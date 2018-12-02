حملة ضبط الأسعار تواصل إغلاق محالات تجارية ومولات في صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء واصلت السلطات الأمنية والجهات المعنية في العاصمة صنعاء إغلاق محال تجارية ومولات على خلفية حملة ضبط أسعار السلع التي بدأت منذ أيام بأكثر من محافظة في اليمن بعد التحسن في اسعار العملة الريال اليمني امام الدولار .

واعلنت اللجان الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة انها أغلقت اليوم عدد من المحال والمولات التجارية بالأمانة لمخالفتها لقائمة الأسعار المعتمدة.

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