شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير المالية: نستهدف خفض العجز الكلى لأقل من 5% بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلي لأقل من 5% خلال عام 2021، من خلال تنمية موارد الدزلة وترشيد مصروفاتها، بما يحسن من الاداء المالي لها.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة الأن، أن هدف الحكومة من هذه الاجراءات خفض قيمة الدين ومصاريفه، حتي يتم توفير هذه الأموال لتحسين حياة المواطن.