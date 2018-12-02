شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: تراجع فى أسعار " الحديد " واستقرار " الأسمنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزينى ،رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد انخفضت إلى مستوياتها المعتادة، بعد ارتفاعها بحوالى 200-300 جنيها الأسبوع الماضى عقب تداول شائعة بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيليت وهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة، فى حين استقرت أسعار الأسمنت باستثناء بعض الشركات التى أعلنت رفع أسعارها بواقع 30 جنيها للطن.

وأكد الزينى ، فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 " ، أن أسعار الحديد تتراوح حاليا بين 11.300الف جنيها للطن و 12.198 الف جنيها للطن كأعلى سعر تسليم أرض المصنع ، فيما بلغت أسعار طن الأسمنت ما بين 850 - 880 جنيها للطن ، لافتا الى أن بعض شركات الأسمنت أبلغت التجار بزيادة أسعارها حوالى 30 جنيها .