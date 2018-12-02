شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 2-12-2018.



إيقاف تداول 6 شركات إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الأهرام للطباعة والتغليف، جلوبال تيلكوم القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العربية للمحابس.



البورصة تخسر 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.542 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.542 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 126 مليون ورقة مالية بقيمة 509 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.06%، والعرب على 6.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44.5 مليون جنيه، 2121 جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.39% عند مستوى 13175 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% عند مستوى 675 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 34.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 11.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.55%

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 8.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.76%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 19.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.59%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 118.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.26%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 11.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.29%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.833 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 7.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%