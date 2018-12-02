شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 2-12-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأحد 2-12-2018، فى مصر بالتزامن مع أجازة البنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل سعر العملة الأمريكية استقرارا بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع