شكرا لقرائتكم خبر عن توجهات بيعية للأجانب والخليجيين بالأسهم السعودية في التعاملات الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي صافي عمليات بيع، فيما سجل السعوديين اتجاها شرائيا.

وبحسب بيانات على موقع "تداول" فإن حركة المستثمرين السعوديين بالسوق السعودية خلال الشهر الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 57.4 مليار ريال وبيع بنحو 56.7 مليار ريال، ليكونون بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 0.8 مليار ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 0.8 مليار ريال، مقابل بيع بقيمة 1.2 مليار ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي بيع يقدر بنحو 0.4 مليار ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب عمليات بيعية بتعاملاتهم خلال الشهر الماضي بقيمة 4.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات الشراء 3.9 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 0.4 مليار ريال.

وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.58% تعادل 207 نقاط ليغلق عند مستوى 7702.99 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين السعوديين والخليجيين حققوا بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.