شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بـقيمة 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250.18 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 9.7 مليار جنيه بمتوسط عائد 475.19%، فيما بلغ أعلى عائد 649.19%، وسجل أقل عائد 001.19%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يومًا بقيمة 5.8 مليار جنيه بمتوسط عائد 971.19%، في حين سجل أعلى عائد 994.19%، وأقل عائد 25.19%.
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