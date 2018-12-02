شكرا لقرائتكم خبر عن أورنچ مصر راعياً ذهبياً لفاعليات البرنامج التدريبي "The BP Race" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها لفعاليات البرنامج التدريبي"The BP Race" كراعٍ ذهبي، وهو الحدث الذي نظمته مؤسسة Red Rock العالمية داخل مصر بالقاهرة. استهدفت اورنچ من رعايتها لهذا البرنامج التدريبي الي تحفيز ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ودعمهم.



أورنچ مصر

وشاركت اورنچ مصر بفعاليات مسابقات The BP Race من خلال 3 فرق ضمت 30 موظفاً من الشركة، قاموا بالتنافس ضمن الـ 40 فريق المشارك بالمسابقة حيث قام فريق Red Rock بتنظيم المسابقات الترفيهية التي ركزت على بناء الشخصية والتدريب على القيادة.

تأتي رعاية شركة اورنچ لفعاليات "The BP Race" تأكيداً على دعمها الدائم لذوي القدرات الخاصة، انطلاقا من دورها المجتمعي الذي تستثمر فيه الشركة بقوة.

وتعهدت مؤسسة Red Rock التي تتخذ من بريطانيا مقراً رئيسيا لها، بأن تقوم بالتبرع بالقيمة المالية التي ستقوم بجمعها من رعاة الحدث لدعم ذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم في الاستعدادات للمسابقات الرياضية الدولية.

وحول رعاية الشركة لهذه الفعالية، أكدت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر" تأتي رعاية اورنچ ضمن الجهود المجتمعية التي تقدمها الشركة وتشغل حيزا كبيرا ضمن استراتيجيتنا كشركة كبيرة لها نشاط ملحوظ في مجال الخدمة المجتمعية داخل مصر".

وأضافت "حرصنا على التواجد بقوة في هذا الحدث بمجرد التأكد من تخصيص عوائد المسابقة لصالح ذوي القدرات الخاصة ، خاصة وأن المشاركين بتلك الفاعليات دائماً ما يرفعون اسم مصر عالياً ويحصدون المراكز الأولى في المسابقات الدولية".