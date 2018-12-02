الشرقية للدخان: زيادة الدولار الجمركي لن تؤثر على أسعار السجائر

كتبت - شيماء حفظي:
قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان اليوم الأحد، إن أسعار منتجات الشركة من السجائر لن تتأثر بقرار تحرير سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار بالبنك المركزي على بعض السلع.
وأضافت الشركة، في بيانها، أنه بعد توضيح وزارة المالية في بيانها اليوم أن زيادة الدولار الجمركي لا تنطبق على التبغ الذي تستورده الشركة، وإنما يتم تطبيقه على المنتجات تامة الصنع، فإن القرار لا يؤثر على منتجات الشركة.
جاء ذلك بعد اجتماع العضو المنتدب للشركة اليوم مع قيادات الشركة لبحث آثار تعديل سعر الدولار الجمركي...
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