وزير المالية: "عندنا تلاجات وغسالات محلية.. واللي عايز يستورد يدفع"

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مصر لديها مصانع ثلاجات وغسالات وغيرها من الصناعات ذات الجودة العالية، والتي تقوم بتصديرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة، للتعليق على قرار رفع سعر الدولار الجمركي، أن القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير: "رفعنا الدولار الجمركي لسعره المعلن من البنك المركزي على السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي.. وبعض الأصناف الأخرى غير الضرورية.. وعندنا مصانع في مصر للثلاجات والغسالات...