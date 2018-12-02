زيارة وفد شركات فرنسية لمصر

كتبت: شرين طه

مهمة لدى الجهات المانحة الدولية والكيانات العامة وشركاء القطاع الخاص

القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة – في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018

استطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إحراز تقدم كبير في تحديث اقتصادها وأنشطتها في قطاعي التجارة والاستثمار نتيجة الإصلاحات الجريئة التي تم اتخاذها وبفضل الاستفادة من التعداد السكاني الكبير وموقعها الإستراتيجي وتأثيرها في العالم العربي.

كما تمكنت من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع كل من أوروبا والدول المجاورة لها في منطقة الشرق الأدنى والأوسط. وتعد أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الأول بها بل المورد الأول لمساعدات التنمية.

واستطاعت مصر الحصول على عدة تمويلات ليس فقط من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضاً من مؤسسات مالية دولية (IFI) مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) ومجموعة البنك الدولي (WB) والبنك الأفريقي للتنمية (ADB) الذي تعد فرنسا أحد أعضائه وكذا البنك الإسلامي للتنمية (IDB).

وعلى صعيد المساعدات الثنائية، تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بدعم مصر في هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق نمو أكثر احتواءاً وأكثر استدامة. ويتمثل دعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في قروض مقدمة للدولة والشركات العامة والمجتمعات المحلية والمؤسسات الإقليمية إلى جانب الشركات الخاصة.

هذا وتتمتع مصر بتوفير العديد من الفرص التجارية حيث ينشط بها فعلياً الشركات الفرنسية بشكل خاص من خلال تواجد مائة وستين شركة عاملة في مصر في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا ومصر لتطوير المزيد من عمليات الشراكة الاقتصادية، تقوم وكالة بيزنس فرانس بسفارة فرنسا في مصر بتنظيم لقاءات في القاهرة بين كل من وفد للشركات الفرنسية والجهات المانحة الدولية الرئيسية والوكالات العامة المصرية وذلك في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الفعالية في تقديم حلول تقنية متوافقة مع احتياجات رواد الأعمال المصريين ارتكازاً على معرفة دقيقة بالمشاريع التي تم تحديدها من قبل الجهات المانحة الدولية.

ويتكون الوفد الفرنسي من احدى عشرة شركة ألا وهي شركة أناتاز ومجموعة أريب وشركة بويج للإنشاءات العامة والمكتب الإستشاري سيه.سانك.بيه والصندوق الاجتماعي الأوروبي (إي.إس.إف) وشركة جيوسيكل وشركة إس.إف.إر.إي ومجموعة سيسترا وشركة فيوليا وشركة فوسلو كوجيفير ومجموعة تالس.

وأعضاء الوفد على أتم استعداد لتلبية احتياجات الشركات العامة المصرية كما يتطلعون أيضاً لأسواق الخدمات والأعمال والتوريدات في أفريقيا من خلال عمليات شراكة ممكنة مع الجهات المصرية المعنية.

كما سيقوم الوفد الفرنسي بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة التي توفر فرص استثمار وفرص تنفيذ مشاريع جديدة لكونها مدينة ذكية جديدة.