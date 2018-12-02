شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت الإلكتروني بعمومية "ماركة" أعلى من ثلاثة أرباع النصاب القانوني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي يوم 29 من نوفمبر الماضي كنتائج للتصويت الإلكتروني قد تم الموافقة عليها باكثر من ثلاثة أرباع النصاب الخاص بالجمعية وفقا لنتائج التصويت المستلمة من سوق دبي المالي.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك جاء وفقا لنظام التصويت الإلكتروني الحديث والذي أتاح التصويت لكل المساهمين، وعلى الرغم من ذلك فإن الهيئة ستقوم بفحص نتائج تلك القرارات والتحقق من دقة التصويت الذي تم.

وأضافت الهيئة أنه فيما يتعلق بالتقرير فقد تم إعداده من قبل بيت الخبرة المكلف لمراجعة صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركة بها الشركة قبل مايو 2017، والذي تم مناقشته خلال اجتماع العمومية، وهو لايزال قيد المراجعة والدراسة من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءت اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة علما بأن الهيئة لديها نظام تلقي للشكاوي متاح على الموقع الإلكتروني للجميع.

وكانت عمومية الشركة قد كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمي مستقل بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي على استمرارية الشركة، وإعادة هيكلة رأس المال.

يشار إلى أن خسائر الشركة تراجعت إلى 47.6 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 198.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

وكانت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153.89 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.