شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث خط تجميع للسيارة كيا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات االرئيسية التى ترتكز عليها خطة وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الإقليمى والدولى.

وقال إن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الامتيازات العديدة التى يمتلكها وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التى تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة والتى من المنتظر أن تصل إلى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسى ثم إلى 2.6 مليار مع انهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعالية تدشين أولى خطوط تجميع السيارة كيا سورينتو فى مصر، وذلك بحضور يونى يو شيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وجميس كيم رئيس المكتب الإقليمى لشركة كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا والمهندس خالد نصير رئيس الشركة العالمية للتجارة والتوريدات وكريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للسيارات.

وأوضح الوزير أن تدشين تجميع السيارة كيا فى مصر يعد بمثابة إضافة كبيرة لصناعة السيارات فى مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع يسهم فى تعميق وتطوير هذه الصناعة التى تمثل أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الشركة أن تكون نسبة المكون المحلى بالسيارة المجمعة بنسبة تتجاوز 45%.

وأشار نصار إلى أن صناعة السيارات فى مصر تضم 170 شركة منها منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها ما بين تجميع سيارات الركوب، الأتوبيسات والميكرو والمينى باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل فى مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بتوريد المكونات إلى شركات تجميع السيارات كذلك التصدير للخارج .

واختتم الوزير كلمته بأن تدشين خط تجميع السيارات كيا فى مصر يكلل جهود سنوات من العمل الجاد والإلتزام المطلق ولعل دخول شركة كبيرة مثل كيا السوق المصرى مصنعاً وليس مجرد مصدر يمثل ترجمة عملية لرؤيتنا ويضيف إلى الاقتصاد المصرى بما يوفره من زيادة حجم الإنتاج وإتاحة فرص عمل كبيرة .

ومن جانبه أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوريدات EIT، قائلًا: " نفخر بأننا أول من حصلنا على رخصة تجميع سيارات كيا فى الشرق الأوسط بالتعاون مع الشريك المحلى (الوكيل) الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وقبلها حصولنا على الوكالة الحصرية لكيا موتورز عام 2006، الأمر الذى يدل على ثقة كيا العالمية بالسوق المصرية وما توفره من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الثقة الكبيرة التى تولدت بيننا على مدار سنوات طويلة من التعاون المشترك."

وأضاف "تأتى خطوة تجميع السيارة فى مصر كترجمة عملية لإيماننا الكبير بالتوجهات الرسمية لدعم وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإضافة للمستهلك تمكنه من الحصول على سيارة عالمية بسعر تنافسى يناسب القوة الشرائية للشريحة العظمى من المستهلكين، وينعكس بصورة كبيرة على الإقتصاد المصرى ككل."

ولفت نصير إلى أن التصنيع سيبدأ بموديل واحد وهى السيارة الرياضية متعددة الأغراض "كيا سورينتو" مع خطة طموحة للبدء فى تصنيع الموديل الثانى خلال عام بحد اقصى ليصل إجمالى حجم الإنتاج السنوى المخطط له إلى 15 ألف سيارة سنويًا، مع دراسة تصنيع موديل ثالث خلال عامين.

وفى نفس السياق، أعرب جيمس كيم، رئيس المكتب الإقليمى لشركة كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، عن ثقته فى نجاح هذه الخطوة والتعاون مع الجانب المصرى، حيث إن وكيل كيا الحصرى فى مصر EIT على قدر كبير من المعرفة بمعطيات هذا السوق المتغيرة بل وعلى علم بمتطلبات العميل المصرى الباحث عن الرفاهية والسلامة وأفضل الأسعار وأفضل خدمات ما بعد البيع.

فى حين أكد السفير يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية بمصر على عمق العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، مصرحًا: "تعد مصر حليفًا تجاريًا واقتصاديًا هاما فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتى افتتاح تجميع سيارة كيا سورينتو فى مصر على أن هذه العلاقة الناجحة تسير بخطىً ثابتة فى اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه."