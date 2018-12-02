تعرف على أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة الدولار الجمركي

كتبت- شيرين صلاح:

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، عن أنواع السجائر التي سترتفع أسعارها بعد زيادة سعر الدولار الجمركي بداية من أول الشهر الجاري.

وقررت وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية والترفيهية"، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وحددت الوزارة أمس سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه للدولار الواحد مقابل 16 جنيهًا، على مدار شهر ديسمبر الجاري.

وشمل القرار رفع أسعار السيجار والتبغ المستورد من...