شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوافق مع روسيا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.

وقال الرئيس الروسي في لقاء جمعه بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين التي عقدت في الأرجنتين الجمعة الماضية أن موسكو ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي، بحسب قناة العربية.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.

واقتربت أسعار خام نفط برنت والخام الأمريكي يوم الخميس الماضي مع نهاية التعاملات الشهرية من أدنى مستوى لهما في 13 شهراً ليسجلا بذلك أكبر خسائر شهرية لهما منذ أكتوبر من عام 2008.