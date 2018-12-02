شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: لن يتم رفع سقف الدين عن 25% من الناتج المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن سقف الدين العام لن يتجاوز 25% من الناتج المحلي

وبين في مقابلة مع قناة العربية أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف21 إلى 22% في 2019.

ولفت إلى أن ذلك يعود إلى عوامل عديدة منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط.

وتوقع أن لا تختلف ميزانية السنة المقبلة عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر الماضي وأن تكون تنموية وتوسعية.

وكشف تقرير حديث صادر في نهاية أكتوبر الماضي من وزارة المالية السعودية عن تراجع عجز ميزانية المملكة بنسبة 60% إلى 49 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكان مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، قد توقع في وقت سابق ارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.