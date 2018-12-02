- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: لن يتم رفع سقف الدين عن 25% من الناتج المحلي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن سقف الدين العام لن يتجاوز 25% من الناتج المحلي
وبين في مقابلة مع قناة العربية أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف21 إلى 22% في 2019.
ولفت إلى أن ذلك يعود إلى عوامل عديدة منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط.
وتوقع أن لا تختلف ميزانية السنة المقبلة عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر الماضي وأن تكون تنموية وتوسعية.
وكشف تقرير حديث صادر في نهاية أكتوبر الماضي من وزارة المالية السعودية عن تراجع عجز ميزانية المملكة بنسبة 60% إلى 49 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وكان مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، قد توقع في وقت سابق ارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.
شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: لن يتم رفع سقف الدين عن 25% من الناتج المحلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .