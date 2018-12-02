شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجاري لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم التابع لـ "معادن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن بدء التشغيل التجاري لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم في مجمعها بمدينة رأس الخير، وذلك بتاريخ أمس السبت الموافق الأول من ديسمبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أنه بذلك يكون كامل مشروع الفوسفات قد دخل في مرحلة التشغيل التجاري، علماً بأن إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم سيرتفع بشكل تدريجي حتى الوصول للطاقة التصميمية للمصنع والمقدرة بحوالي 3 ملايين طن سنوياً.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لبدء الإنتاج التجاري لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم في نتائج الشركة المالية للربع الرابع من العام 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 31 يوليو 2017، عن بدء الإنتاج التجريبي لشركتها التابعة (معادن وعد الشمال للفوسفات).

والجدير بالذكر أن معادن وعد الشمال للفوسفات مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتجدر الإشارة إلى تحقيق معادن صافي أرباح بلغ 518.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 356.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت معادن صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 982 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.