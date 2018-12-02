شكرا لقرائتكم خبر عن "وفا للتأمين" أمام خيار وحيد لاستمرار الشركة بتقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن استعراض مجلس إدارتها، الخميس الماضي، تطورات الأمور بشأن زيادة رأس المال وتغيير النشاط.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أن المجلس ناقش بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

ويُدرك المجلس أنه تبقى فقط أقل من عشرة أيام على انتهاء المدة النظامية المقررة بموجب المادة (150) من نظام الشركات (وهي 90 يوماً تبدأ من تاريخ تصويت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال) وهي مدة لا تكفي لاستكمال المتطلبات النظامية لتنفيذ أي من الخيارين المشار إليهما.

وبناءً عليه يظل الخيار الوحيد المتاح أمام الشركة لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها وهو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

ويستمر التقييد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الإفلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية.

وأوضح مجلس الإدارة أن إجراء إعادة التنظيم المالي، وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس، إلا أنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس.

وبذلك يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة. علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في 10 سبتمبر الماضي، الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال، ليرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 320 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.