شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية خدمات بيع بين "اتحاد التأمين" و"وتد لوكالة التأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية مع شركة وتد لوكالة التأمين، بغرض القيام بأعمال الوكالة التأمينية بتقديم خدمة بيع جميع أنواع التأمين العامة بين شركة اتحاد الخليج والعملاء في جميع فروعها مقابل عمولة.

وأفادت اتحاد الخليج، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، بأن النسبة المئوية من الأقساط المحصله من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين.

وأشارت الشركة، إلى أن مدة الاتفاقية بين الطرفين ستكون ثلاث سنوات ميلاية من تاريخ اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر إلى الأول من ديسمبر 2021، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المتجددة بـ60 يوماً على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى حصول الشركة على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ 28 نوفمبر الماضي.

هذا وتتوقع الشركة مردوداً وأثرا ماليا إيجابيا يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 7.1 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري مقابل صافي أرباح بلغ 2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 12.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقابل صافي أرباح بلغ 14.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.