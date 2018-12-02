الحكومة تكشف بالأرقام نتائج مشروعات الطرق في 6 أشهر: تكلفت 85 مليارا

كتب: محمد مجدي

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عن تنفيذ 8 آلاف كيلو متر طرق ضمن المشروع القومي لشبكة الطرق الجديدة بتكلفة 85 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى في عام 2018.

وأضاف المركز، في تقرير معلوماتي نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اليوم عبر "فيسبوك"، أن شبكة الطرق الجديدة تساهم في رفع كفاءة الطرق القائمة، وتسهيل الحركة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، وإتاحة محاور تنموية جديدة، وتقليل الاختناقات المرورية القائمة في عدد من مناطق الجمهورية.

وأوضح "المركز" أن وزارة النقل والمواصلات، والجهاز...