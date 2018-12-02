مجلس الوزراء : 85 مليار جنيه تكلفة إنشاء شبكة الطرق الجديدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء “انفوجراف ” على صفحة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عن حجم الإنجاز الذي تحقق في شبكة الطرق الجديدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ” 2018 ” التي أنشأتها الحكومة بقيمة 85 مليار جنيه، بإجمالي 8 آلاف كيلو متر.

وأوضح “الانفوجراف ” أن الجدوى من تلك المشروعات تتمثل في رفع كفاءة الطرق القائمة، وتسهيل الحركة المرورية , فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية , وخلق محاور تنموية جديدة، والتغلب على الاختناقات المرورية.

ولفت إلى أن أثر المشروعات ظهرت فى النصف الأول من العام، متمثلة فى تقليل الحوادث المرورية لتسجل 4.426 حادثة، مقابل 5.836 حادثة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 24%.

وأشار إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب الحوادث ليبلغ 1.560 حالة وفاة , بنسبة انخفاض 19% , مقابل 1.929 حالة وفاة العام الماضي، وانخفاض أعداد المصابين إلى 5.936 مصابا مقابل 7.217 مصابا بنسبة تراجع 18%.

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