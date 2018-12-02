وزير المالية: تعديل سعر الدولار الجمركي للسلع الاستفزازية لحماية الصناعة الوطنية

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أكد محمد معيط وزير المالية، أن قرار تعديل سعر صرف الدولار الجمركي للسلع الاستفزازية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتمييزها عن السلع تامة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال معيط - في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم الأحد - إنه يجب على الوزارة حماية الصانع المصري الذي يوفر فرص عمل للمصريين، موضحا أنه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 كانت هناك تقلبات ما دعا الوزارة لاعتماد آلية الدولار الجمركي لتثبيت أسعار السلع في وقت لم تكن الأسواق مستقرة فيه.
وذكر أن الوقت حان لكي يتم مراجعة سياسة الدولار الجمركي لحماية الصناعة الوطنية...
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