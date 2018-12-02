انخفاض بمؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى لهبوط عدد من الأسهم القيادية.

حيث هبط المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” بفارق -127.18 نقطة بنسبة -0.95% كما انخفض “مؤشر إيجى إكس 70” بفارق 680.82 نقطة بنسبة تغير -0.11%.

كما انخفض “مؤشر النيل” بفارق473.55 نقطة بنسبه تغير -0.25%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” متساوي الأوزان بفارق 2,170.62 نقطة مسجلا نسبه تغير-0.67%.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100” مسجلا 1,703.71 نقط بنسبة تغير -0.18%، كما انخفض مؤشر “إيجى إكس 20″بفارق 13,196.35 نقطة بنسبة تغير -1.23%.

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .