بدء تسليم أراضى القرعة “اجتماعى ومتميز” ببرج العرب الجديدة 25 ديسمبر

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يبدأ جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة في تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي يوم 25 ديسمبر الجاري وحتى يوم 23 يناير المقبل بالحيين السكنيين السادس والثامن في المجاورة الأولى , وقطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السكني السابع في المجاورة الثانية والمحجوزة بالقرعة التكميلية التي أجريت في شهر أبريل الماضي .

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة المهندس عصام بدوى في بيان الوزارة اليوم /الأحد/ إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورة الأولى من القطع 1 – 50 يوم 25 ديسمبر 2018 , والقطع من 51 – 100 يوم 26 ديسمبر 2018 , والقطع من 101 – 150 يوم 30 ديسمبر 2018 , والقطع من 151 – 200 يوم 31 ديسمبر 2018 , والقطع من 201 – 250 في الأول من شهر يناير 2019 , والقطع من 251 – 300 يوم 2 يناير 2019 , والقطع من 301 – 350 يوم 6 يناير 2019 , والقطع من 351 – 400 يوم 8 يناير 2019 , والقطع من 401 – 450 يوم 9 يناير 2019 , والقطع من451 – 500 يوم 13 يناير 2019 , والقطع من 501 – 552 يوم 14 يناير 2019 , وسيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى من 1 – 50 يوم 20 يناير , والقطع من 51 – 90 يوم 21 يناير 2019 .

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية من 872 – 892 17 يناير 2019 , موضحkا أنه تم تخصيص يومي 15 و16 يناير 2019 لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي السادس بالمجاورة الأولى, ويومي 22 و23 يناير 2019 لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى, والحي السابع بالمجاورة الثانية.

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