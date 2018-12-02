شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى لهبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25%، انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.66%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى الجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي باللون الأخضر ليغلق أعلى 13,300 نقطة، وسط ظهور قوى بيعيه في كثير من الأحيان في الأسبوع الماضي ، مضيفا أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حركة عرضية، وأن المؤشر قد يصل في النهاية إلى 13،500 نقطة فقط إذا تمكن من الحفاظ على الدعم الرئيسي عند مستوى 12،950 نقطة التي نعتبرها مستوى وقف الخسارة.