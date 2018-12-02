شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر: مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار ضرورية لتقليل العبء على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تتيح عبر موقعها الرسمي على الإنترنت كافة المعلومات التي تخص عملها، مؤكدة أن هناك زيادة في الاستثمارات بشكل ملحوظ بما في ذلك ملف صناعة الدواء، انطلاقا من توجيه الرئيس بضرورة الاستثمار فى المواطن سواء في الصحة أو التعليم.

وأشارت الوزيرة خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة كريم درويش، لمناقشة ما يتعلق بملف الاستثمار وإزالة المعوقات، إلى أن ميكنة خدمات الاستثمار ساهم بشكل كبير فى تحسين مؤشرات مصر، لافتة إلى أن جزءا من الدفع بالاستثمار عن طريق مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضرورى فى تقليل العبء على الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف وتوفير فرص عمل.



















































