وزير النقل: لا يوجد تحريك لأسعار تذاكر قطارات السكة الحديد مطلع يناير

كتب: علاء يوسف

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه لا يوجد أي قرارات بشأن تحريك سعر تذكرة قطارات السكة الحديد مطلع يناير 2019، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ كافة مشروعات تطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

وأكد أن الوزارة لن تتنازل عن تحقيق طفرة كبيرة في السكة الحديد، مضيفا، في تصريحات لـ"الوطن"، إن: "نظم إشارات السكة الحديد عفا عليها الزمن ولا يصلح معها تطوير، ولكن نعمل على تحديثها، لكي تساهم في ضبط حركة مسير...