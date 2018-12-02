شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الروسي بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، سيرجى كيربتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى القاهرة، و نيكولاي أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجارى الروسى في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الروسي مشيداً بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر وروسيا والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.

كذلك أكد السفير على العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا وأن مصر من الدول الصديقة لروسيا، مبديًا اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة المشاركة في مشروع تطوير شركة الحديد والصلب المصرية والتوسعات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم.

كما أكد حرص الجانب الروسى على إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، داعيًا وزارة قطاع الأعمال العام للمساهمة بأفكار ومقترحات لمشروعات صناعية لإقامتها في هذه المنطقة بما يحقق التكامل مع شركات قطاع الأعمال العام.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الجارى دراستها في الشركات التابعة والتي تتطلع الوزارة إلى التعاون مع شريك ذو خبرة فنية للبدء في تنفيذها.

وأشار إلى الخطوات الجارية للوقوف على الحالة الفنية لمصنع الحديد والصلب بحلوان من خلال تشغيل الأفران بالطاقة الإنتاجية القصوى وفقًا لما أوصت به دراسة استشاري عالمى، إلى جانب مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن حيث تم طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.

من جانبه، وجه السفير الدعوة لتوفيق لحضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، العام المقبل، والذي تشارك به كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا حرص الجانب الروسي على توسيع المشاركة المصرية في هذا المنتدى.

كما دعا الوزير للمشاركة في اجتماعات اللجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا، والتي تعقد في أبريل المقبل بالقاهرة.



