شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 13 قرارا للبورصة لتطوير قواعد وآليات التداول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت إدارة البورصة المصرية، انفوجراف يوضح 13 قرار أصدرتها لتطوير قواعد وآليات التداول لتدعيم معدلات السيولة.
وجاء من أبرز هذه القرارات، تعديل أثر توزيعات الأرباح النقدية على حدود الإيقاف المؤقت، وتخفيض زمن الإيقاف المؤقت من 30 إلى 15 دقيقة.
هذا بالإضافة إلى، السماح بالتعامل على وثائق صندوق المؤشر بالهامش، وتعديل معايير السماح لمزاولة الأنشطة المتخصصة.
وإلى تفاصيل القواعد الـ 13 فى تطوير آليات التداول...
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