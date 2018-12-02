الان تتابع الصادرات غير النفطية للسعودية ترتفع بنحو 41% على أساس سنوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: ارتفعت صادرت المملكة العربية السعودية، غير النفطية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة بلغت 41% على أساس سنوي. فيما سجلت صادرات النفط السعودية، ارتفاعا خلاال الشهر ذاته، بنسبة بلغت 55% على أساس سنوي. وارتفعت واردات المملكة خلال شهر سبتمبر 2018 على أساس سنوي، بنسبة وصلت إلى 9.5% تقريبا

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