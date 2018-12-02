اتفاق أمريكي كوري على استمرار العقوبات على بيونج يانج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، على ضرورة الحفاظ على العقوبات الحالية المفروضة على كوريا الشمالية، حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.

كما اتفق مون وترمب على أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سول قد تؤدي إلى إحداث تحرك في جهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية «كيه. بي. إس» أمس.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي في أسرع وقت ممكن من أجل مواصلة التقدم في عملية نزع السلاح النووي.

وقال مساعد الرئيس الكوري للشؤون الإعلامية يون يونج تشان إن الرئيسين عقدا محادثات قمة استغرقت نصف ساعة الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

واتفق مون وترمب في الرأي على أن عملية نزع السلاح النووي وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية تسير في الاتجاه الصحيح، وتعهدا بالتنسيق المكثف والوثيق بين البلدين، بناء على علاقات التحالف الراسخة بين البلدين لتحقيق أهدافهما المشتركة في وقت أسرع وقت.

وكان ترمب وكيم قد وقعا عقب لقائهما التاريخي في سنغافورة في يونيو الماضي وثيقة تضمنت التزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.