شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يستعرض التعاون الثنائي مع رئيسة وزراء بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الخارجية عادل الجبير، والوفد الرسمي لرئيسة وزراء بريطانيا.