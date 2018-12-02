أبرز السلع التي سيرتفع عليها الدولار الجمركي في ديسمبر (إنفوجرافيك)

بدأت وزارة المالية في تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي بداية من السبت على عدد من السلع والمنتجات "غير الضرورية والترفيهية"، وحددت المالية سعره بـ 17.9737 جنيه للدولار الواحد. وحددت وزارة المالية مدة العمل بهذا السعر بشهر واحد تنتهي في 31 ديسمبر الجاري. ويقدم الإنفوجراف التالي أبرز السلع التي شملها قرار المالية برفع الدولار الجمركي عليها: وشملت قائمة...

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