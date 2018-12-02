شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية (ASIYA) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.45% بما يعادل 1.20 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 40.00 .