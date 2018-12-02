شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يشهد تحسن في الأداء -تحليل صباحي- 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث انهى تداولات الخميس عند مستوى 4.57 ريال، وذلك على خلفية تلقيه دعما عند مستوى 4.30 ريال، مما ساهم في اغلاق السهم أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تحسن خلال الأيام القادمة ويرتفع لمستوى المقاومة 4.90 ريال كمستوى اول ثم 5.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4.30 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.46 وبين مستوى المقاومة هو 4.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد