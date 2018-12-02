شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنعام القابضة (4061) في آخر جلساته ، ليسجل أعلى سعر له عند 14.70 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 13.91 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 17.08 إلى 8.78) ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 0.14 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.91 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 15.30 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.93 ومستوى المقاومة 15.30 .
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