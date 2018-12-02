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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الاتصالات (7010) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 1.00 ريال ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 78.00 ، طيلة ثبات المقاومة 84.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 84.00 .
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