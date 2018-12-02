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شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة37.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 49.30 إلى 26.50) ، جاء انخفاض سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.90 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 40.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 40.00 .
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