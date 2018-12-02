شكرا لقرائتكم خبر عن آن يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آن ديجيتال (AAN) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -0.20 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 19.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 17.30 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.30 ومستوى المقاومة 19.00 .