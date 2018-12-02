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شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان يرتفع قليلاً بعد ثبات دعمه الحالي – تحليل صباحي – 02-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) بعضاً من الزخم الإيجابي ، على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 50.79 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 26.00 إلى 90.90) ، ليرتفع السهم في آخر جلساته محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 0.50 نقطة ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 50.79 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 39.89 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.00 ومستوى المقاومة 58.45 .
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